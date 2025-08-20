Estádio Municipal receberá melhoria nos vestiários, banheiros, pintura e iluminação

Os vestiários e banheiros localizados na parte subterrânea do Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo passarão por reforma, assim como pintura de toda a estrutura do espaço esportivo. A informação foi divulgada pela SELAR (A Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) de Adamantina.

As obras serão possíveis graças a recursos destinados pelo Poder Judiciário da Comarca. E o projeto inclui a substituição de vasos sanitários, portas e torneiras, visando oferecer mais conforto e melhores condições de uso aos frequentadores. Além da nova pintura do Estádio, que revitalizará a aparência do local.

Outro objetivo da Selar é viabilizar a troca completa da iluminação do campo, garantindo mais qualidade e segurança para jogos noturnos.

O secretário municipal de Esportes, Alexandre Hagui, destacou a importância da parceria que possibilitou a obra e agradeceu ao juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca, Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola, pelo apoio. “Mais uma vez, o Judiciário contribui diretamente para o fortalecimento do esporte em Adamantina”, afirmou.

As melhorias beneficiarão atletas e torcedores que utilizam o espaço, já que o Estádio Municipal é palco de competições, treinos e demais eventos esportivos. Com a reforma, a expectativa é oferecer uma estrutura mais moderna e funcional à comunidade.

Por Folha Regional Adamantina

