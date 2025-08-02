2º Encontro de Produtores Rurais de Adamantina e região é grande sucesso

No dia 15 de agosto de 2025, a Secretaria Municipal de Agricultura de Adamantina promoveu o 2º Encontro de Produtores Rurais de Adamantina e Região – EPRAR, realizado no Sítio Jerivá, de propriedade de José Francisco Gil e Flávio Gil.

O evento trouxe como destaque o Programa de Pecuária e Conservação de Solo, com ênfase em inovações em barraginhas e curva de nível em cochinho, e no manejo sustentável do solo – uma técnica fundamental, desenvolvida pela EMBRAPA de Sete Lagoas – MG para a preservação da água, contenção da erosão e aumento da produtividade rural. Essa técnica foi apresentada pelo Márcio Menegussi Menon, Secretário de Meio Ambiente de Atílio Vivacqua – ES.

Durante toda a programação, produtores, técnicos e especialistas tiveram acesso a palestras da EMBRAPA/Barraginha, do CAR (Cadastro Ambiental Rural), da ILPF – Integração Lavoura – Pecuária (REDE ILPF), além da apresentação do Programa Municipal de Conservação de Solo. A agenda contou ainda com quatro estações práticas sobre barraginhas, composto orgânico, irrigação de pastagem e recria intensiva a pasto (RIP), aproximando teoria e prática.



O encontro reuniu 280 produtores locais e representantes de diversos municípios vizinhos, Monte Castelo, Tupi Paulista, Dracena, Junqueirópolis, Irapuru, Flora Rica, Sagres, Salmourão, Osvaldo Cruz, Pracinha, Mariápolis e Lucélia, com a presença da prefeita de Lucélia, Tati Guilhermino. Foi um marco inédito com a participação efetiva de instituições como SEBRAE, APTA, FAI, CATI, SINDICATO RURAL e da própria Prefeitura de Adamantina, consolidando o município como referência regional no setor.



“Mais uma vez, Adamantina mostra seu compromisso com a agricultura e o desenvolvimento sustentável. Em nome do secretário municipal de Agricultura, Luís Henrique Fernandes (Tito), parabenizamos todos os envolvidos por este grande evento que fortalece a produção rural e valoriza quem trabalha no campo”, afirmou o prefeito José Carlos Tiveron.

Adamantina: cuidando do solo, preservando o futuro.

