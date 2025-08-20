Adamantina sedia assinatura de convênio para implantação da República Jovem Regional

Na manhã desta terça-feira (19), no 5º andar do Paço Municipal de Adamantina, foi realizada a solenidade de assinatura do convênio para implantação do Serviço Regional de Acolhimento Institucional República Jovem, em parceria com os municípios de Dracena, Flórida Paulista e Osvaldo Cruz.

O novo serviço, em sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), será voltado a jovens de 18 a 21 anos que tenham vínculos familiares rompidos ou fragilizados, não disponham de condições de autos sustentabilidade ou retaguarda familiar, ou ainda que estejam em processo de desligamento de instituições de acolhimento.

A República Jovem vai oferecer moradia, alimentação e acompanhamento, promovendo a autonomia e a independência dos jovens, incentivando o estudo e a inserção no mercado de trabalho. Serão disponibilizadas 12 vagas, sendo 06 para o público feminino e 06 para o masculino, distribuídas entre os municípios conveniados.

A execução do serviço ficará sob responsabilidade da Instituição Solidária Carlos Pegoraro, Organização da Sociedade Civil (OSC) selecionada para gerir o projeto.



Cofinanciamento

O custeio será realizado de forma compartilhada:

Cofinanciamento Estadual: R$ 405.084,77 para custeio (R$ 135.461,85 para Adamantina; R$ 134.366,50 para Flórida Paulista; e R$ 135.256,42 para Osvaldo Cruz), além de R$ 59.131,00 para implantação do serviço em Adamantina, sendo R$ 12.000,00 para aquisição de equipamentos permanentes e R$ 47.131,00 para custeio.

Cofinanciamento Municipal: R$ 25.025,00, divididos entre Dracena (R$ 8.341,67), Flórida Paulista (R$ 8.341,67) e Osvaldo Cruz (R$ 8.341,66).



No total, serão investidos R$ 490.000,00 entre os quatro municípios.

Economia para Adamantina

Com a formalização do convênio, a Prefeitura de Adamantina alcançará uma economia estimada em R$ 100 mil, otimizando recursos e fortalecendo a rede de proteção social para jovens em situação de vulnerabilidade.

O evento reafirmou o compromisso regional com a proteção social, garantindo oportunidades para que os jovens possam construir seu futuro com dignidade, autonomia e cidadania.



