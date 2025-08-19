Motorista de carro morre após batida contra caminhonete

Um motorista de 35 anos morreu após uma batida entre o carro e uma caminhonete na rodovia Percy Waldir Semeghini, no domingo (17), em Guarani D’Oeste (SP). O motorista da caminhonete foi preso suspeito de dirigir bêbado.
Segundo a Polícia Rodoviária, Carlos Eduardo Lingiardi morreu no local. O motorista da caminhonete ficou ferido, foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis (SP) sob escolta policial. O estado de saúde é desconhecido.
O suspeito fez o teste de bafômetro, que deu positivo. As causas da batida são desconhecidas. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo e embriaguez.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Reprodução/Facebook