José Tiveron é premiado como “Prefeito Inovador” no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes

O prefeito de Adamantina, José Carlos Tiveron, foi homenageado nesta quinta-feira (8) com o prêmio “Prefeito Inovador”, durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em Presidente Prudente. A premiação reconhece gestores públicos que lideram iniciativas tecnológicas de modernização administrativa.

O destaque de Adamantina foi a implantação do Programa “Prefeitura Sem Papel”, que eliminou o uso de documentos físicos nos processos internos da Prefeitura, garantindo mais agilidade, economia e transparência à gestão pública.

Durante o evento, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Carlão Barbosa, ministrou uma palestra destacando a implantação do programa em Adamantina e os avanços já alcançados com a digitalização dos serviços administrativos.

Em sua fala, o prefeito Tiveron reforçou que o reconhecimento é fruto de um esforço coletivo:

“Implantar o ‘Sem Papel’ foi um grande desafio, mas que só se concretizou porque nossa equipe acreditou, se envolveu e fez acontecer. Esse prêmio é de todos os servidores que entenderam a importância de inovar para oferecer um serviço mais eficiente à população”, destacou.

Com o programa, Adamantina se posiciona entre os municípios que estão na vanguarda da transformação digital no setor público, consolidando o compromisso da atual gestão com a inovação e a eficiência administrativa.