Confira o que acontece em Adamantina neste sábado (9)

A programação é realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e de Esportes, Lazer e Recreação.

A “Semana Municipal da Capoeira”, foi criada por meio da lei 4.357 de 28 de maio de 2024.

O projeto de lei nº040/2024 foi de autoria do vereador Hélio José dos Santos e dos então vereadores Noriko Onishi Saito, Ricardo Soares Cangirão, Antônio Leôncio da Silva e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira.