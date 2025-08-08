Confira o que acontece em Adamantina neste sábado (9)

A programação é realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e de Esportes, Lazer e Recreação.
A “Semana Municipal da Capoeira”, foi criada por meio da lei 4.357 de 28 de maio de 2024.
O projeto de lei nº040/2024 foi de autoria do vereador Hélio José dos Santos e dos então vereadores Noriko Onishi Saito, Ricardo Soares Cangirão, Antônio Leôncio da Silva e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira.
Comemoração “Dia dos Pais”
Além disso, mas a partir das 18h, haverá uma programação alusiva em comemoração ao “Dia dos Pais”, data que é celebrada no domingo (9).
A abertura da contará a presença do Circo Imaginário que estará presente promovendo diversas intervenções e subirá ao palco, a partir das 20h, Beto Munhoz & Banda.