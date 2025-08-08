Comissão organizadora da ExpoVerde 2025 inicia comercialização dos espaços

A partir desta sexta-feira (8), estarão abertas as vendas de espaços na ExpoVerde 2025 que acontecerá de 4 a 7 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva. A partir desta sexta-feira (8), estarão abertas as vendas de espaços na ExpoVerde 2025 que acontecerá de 4 a 7 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva.

O mapa com a localização dos espaços está disponível na Secretaria de Obras e Serviços, localizada na Avenida Francisco Belusci, 169 – Distrito Comercial e o atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Pavilhão Flores e Plantas

Este pavilhão conta com 52 espaços. A locação será de forma gratuita. Cada módulo terá 4 patamares de 6 metros de comprimento por 30 centímetros de largura, limitado a três módulos por interessado. A escolha do espaço será por ordem de chegada dos interessados.

Áreas comerciais

Este ano, a comissão organizadora definiu que a comercialização dos espaços será por meio de cotas, as mesmas foram divididas em: diamante; ouro; prata; bronze e, ainda, comercial. A escolha do espaço será por ordem de chegada dos interessados.

Caso o interessado queira aprimorar a estrutura (piso, fechamento, decoração) só será possível após autorização da Comissão, desde que não ultrapasse o espaço e atenda às normas de segurança determinadas pelo Corpo de Bombeiro.

Os interessados deverão comparecer na Secretaria de Obras e Serviços, localizada na Avenida Francisco Belusci, 169 – Distrito Industrial, para indicar o espaço de preferência.