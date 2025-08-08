Comissão organizadora da ExpoVerde 2025 inicia comercialização dos espaços

O mapa com a localização dos espaços está disponível na Secretaria de Obras e Serviços, localizada na Avenida Francisco Belusci, 169 – Distrito Comercial e o atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h.
Pavilhão Flores e Plantas
Este pavilhão conta com 52 espaços. A locação será de forma gratuita. Cada módulo terá 4 patamares de 6 metros de comprimento por 30 centímetros de largura, limitado a três módulos por interessado. A escolha do espaço será por ordem de chegada dos interessados.
Áreas comerciais
Este ano, a comissão organizadora definiu que a comercialização dos espaços será por meio de cotas, as mesmas foram divididas em: diamante; ouro; prata; bronze e, ainda, comercial. A escolha do espaço será por ordem de chegada dos interessados.
Caso o interessado queira aprimorar a estrutura (piso, fechamento, decoração) só será possível após autorização da Comissão, desde que não ultrapasse o espaço e atenda às normas de segurança determinadas pelo Corpo de Bombeiro.
Os interessados deverão comparecer na Secretaria de Obras e Serviços, localizada na Avenida Francisco Belusci, 169 – Distrito Industrial, para indicar o espaço de preferência.
Como efetivar a locação do espaço?
Independentemente do espaço escolhido, o interessado em locar deverá comparecer na Secretaria de Obras que está localizada na Avenida Francisco Belusci, 169 – Distrito Comercial e o atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h.
Em caso de pessoa física: RG; CPF e Comprovante de endereço e em caso de pessoa jurídica: Estatuto Social (se houver); Cartão de CNPJ; inscrição estadual e municipal, e documentos pessoais do representante legal.
O interessado terá três dias úteis para formalizar o Contrato de Locação e garantir o espaço. Não formalizado o Contrato no prazo estipulado fica livre para outro interessado.
O edital está disponível https://www.adamantina.sp.gov.
A 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina acontecerá de 4 a 7 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias.
Para este ano, a comissão organizadora definiu como tema “Nós somos o campo”. Os shows serão: Fiduma & Jeca, Marcos & Belutti, Felipe Araújo e Traia Véia.