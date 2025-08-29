João Passarinho encanta estudantes da EE Helen Keller com suas histórias e carisma

Personagem icônico da história cultural adamantinense, o servidor público municipal aposentado fez apresentação na unidade escolar

Em uma tarde memorável, repleta de olhares atentos, o servidor público municipal aposentado João Benedito Passarinho brindou os estudantes da Escola Estadual Helen Keller com histórias, músicas e magias.



Aos 80 anos, o “colecionador de histórias” compartilhou sua rica bagagem de vida com os estudantes, unindo gerações por meio de causos marcados pela oralidade e pela preservação da cultura e da tradição.



A iniciativa faz parte das atividades das disciplinas eletivas “Sabo[e]res do Brasil”, “Palavras e Arte” e “Não há por que amar se não pra semear conhecimento…”, que têm como foco o aprofundamento dos fundamentos da Língua Portuguesa.



A apresentação de Passarinho, um homem simples e apaixonado pela vida, alinhou-se perfeitamente aos objetivos do projeto, mostrando aos jovens o poder das palavras e a importância de preservar e compartilhar a memória.



Além de histórias, a apresentação foi musicada por canções embaladas pelo pandeiro de Passarinho, promovendo engajamento e participação dos estudantes.



A cada causo contado ou cantado, os presentes se envolviam mais no enredo da apresentação, marcada pelo carisma de Passarinho que também levou humor e valiosas lições de vida.



O ilustre convidado abriu seu “baú de histórias” e apresentou brinquedos e instrumentos por ele confeccionados, contextualizando os itens com sua história, promovendo a reflexão. Sua capacidade de narrar eventos, sejam eles grandes marcos ou pequenos detalhes do cotidiano, cativou a plateia, provando que a história de cada pessoa é um universo a ser explorado.

A aula viva reforçou o aprendizado de que a linguagem é mais do que regras gramaticais: é uma ferramenta poderosa para conectar pessoas, transmitir conhecimentos e construir pontes entre o passado e o presente.

Por: Everton Santos

