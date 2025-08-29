Garoto Nathan é aprovado na avaliação do Grêmio Prudente

Sob o encaminhamento do competente Alex Diego Fratelo’s da Escolinha Fratelo’s Sport de Adamantina, o garoto Nathan Saimon, filho de Cristiano Souza “Taiguara” (ex atacante do Flórida Paulista FC) e Naira Lima, foi também aprovado na avaliação do Grêmio Prudente realizados em dois últimos finais de semana em Presidente Prudente.

Mostrando sua agilidade e habilidade com as bolas nos pés o garoto conseguiu sua aprovação entre muitos garotos que estiveram presente na avaliação do Grêmio Prudente.

Desta forma o garoto Nathan passa a integrar o elenco do time prudentino na categoria sub- 11

Os pais ficaram feliz com aprovação do filho no time do Grêmio Prudente e agradece o trabalho do treinador Alex Diego Fratelo’s.

Por: Jair Kbça

.