Caminhão carregado com nitrato de amônio explode e interdita a Rodovia Castello Branco

Um caminhão carregado com 6,7 toneladas de nitrato de amônio explodiu e fechou todas as faixas da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Araçariguama (SP), na tarde de quinta-feira (28). Não há feridos.
Inicialmente, o Corpo de Bombeiros de Sorocaba informou que o material carregado pelo caminhão era nitrito. No entanto, os bombeiros de São Paulo afirmam que, na verdade, o material se trata de nitrato de amônio.
Conforme a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no quilômetro 43 da pista sentido interior. O veículo explodiu após entrar em pane elétrica.
Ainda de acordo com a Artesp, a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros estão no local. O caminhão foi completamente consumido pelas chamas.
A EcoVias, concessionária que administra a rodovia, informou foram registrados sete quilômetros de congestionamento na pista sentido interior, que foi liberada às 16h43, e quatro na via sentido capital. Não há informações sobre feridos e nem o que provocou a explosão.
O nitrato de amônio não é encontrado na natureza na forma solida. Ele é produzido industrialmente e feito com a reação entre a amônia e acido nítrico. O objetivo principal dessa reação é fabricar nitrato de amônio pra usar em fertilizantes.
Em nota, a Enaex Brasil, proprietária do caminhão, informou que o veículo estava com o tanque de produto químico não-explosivo vazio e que o incêndio teve início na cabine, por motivo ainda desconhecido.
“O incidente foi rapidamente controlado pela equipe técnica da companhia, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, não havendo riscos remanescentes na localidade. De imediato, medidas de contingência foram executadas, conforme preveem os documentos técnicos de segurança para este tipo de equipamento, conforme NBR 14.725”, diz o comunicado.
