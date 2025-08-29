Caminhão carregado com nitrato de amônio explode e interdita a Rodovia Castello Branco

Um caminhão carregado com 6,7 toneladas de nitrato de amônio explodiu e fechou todas as faixas da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Araçariguama (SP), na tarde de quinta-feira (28). Não há feridos.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros de Sorocaba informou que o material carregado pelo caminhão era nitrito. No entanto, os bombeiros de São Paulo afirmam que, na verdade, o material se trata de nitrato de amônio.