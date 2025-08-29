Carretas ficam em chamas após acidente e explosão na BR-163 em MS

“A Motiva Pantanal informa que, foi acionada na tarde desta quinta-feira (28), por volta das 13h16, para atender uma ocorrência de uma colisão lateral envolvendo três caminhões, no município de Nova Alvorada do Sul, na altura do km 405, da BR-163/MS. Um dos veículos atingidos, um caminhão- tanque estava carregado com álcool anidro, ocasionando incêndio. Equipes de atendimento da concessionária atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros no controle da ocorrência e no combate aos riscos causados pelo produto perigoso em chamas. Ao todo, foram atendidas 4 vítimas ilesas. No momento, a pista está totalmente bloqueada para garantir a segurança dos usuários. As chamas estão sendo debelada e o incêndio está controlado. Equipes atuam no momento no rescaldo das chamas”.