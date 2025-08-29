Carretas ficam em chamas após acidente e explosão na BR-163 em MS

Um grave acidente envolvendo três carretas provocou explosões e um incêndio de grandes proporções na altura do km 405 da BR-163, em Nova Alvorada do Sul (MS), na tarde desta quarta-feira. A colisão causou a interdição total da rodovia, que foi liberada às 17h.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 13h30. Dois dos veículos pegaram fogo, sendo que um deles transportava etanol, o que contribuiu para a intensidade das chamas.
Imagens gravadas por testemunhas mostram a dimensão do incêndio, com labaredas altas e uma densa fumaça preta que tomou conta do céu e pôde ser vista a quilômetros de distância. É possível ouvir explosões nas gravações.
Apesar da gravidade da ocorrência, a PRF confirmou que não houve vítimas. Equipes do órgão estiveram no local para sinalizar a via e auxiliar no controle do tráfego. O incêndio foi contido.
A dinâmica do acidente segue em investigação pela PRF. A concessionária que administra a via informou que equipes atuam para o controle da ocorrência. Leia a nota na íntegra abaixo:
“A Motiva Pantanal informa que, foi acionada na tarde desta quinta-feira (28), por volta das 13h16, para atender uma ocorrência de uma colisão lateral envolvendo três caminhões, no município de Nova Alvorada do Sul, na altura do km 405, da BR-163/MS. Um dos veículos atingidos, um caminhão- tanque estava carregado com álcool anidro, ocasionando incêndio. Equipes de atendimento da concessionária atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros no controle da ocorrência e no combate aos riscos causados pelo produto perigoso em chamas. Ao todo, foram atendidas 4 vítimas ilesas. No momento, a pista está totalmente bloqueada para garantir a segurança dos usuários. As chamas estão sendo debelada e o incêndio está controlado. Equipes atuam no momento no rescaldo das chamas”.
