Acidente entre duas carretas e um micro-ônibus deixa dois mortos e nove feridos na BR-116

Conforme apurou a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, um dos caminhões caiu em uma ribanceira. O motorista teve ferimentos leves.

O acidente aconteceu no km 30,6 da rodovia, no sentido Curitiba. Às 9h15, havia cinco quilômetros de congestionamento no local.

Equipes da concessionária Arteris Litoral Sul, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.

A polícia apura as causas do acidente.