Acidente entre duas carretas e um micro-ônibus deixa dois mortos e nove feridos na BR-116

Um acidente entre duas carretas e um micro-ônibus deixou dois mortos e nove feridos na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta sexta-feira (29). A rodovia ficou parcialmente bloqueada.
Segundo a concessionária Arteris Régis Bittencourt, que administra o trecho, o micro-ônibus é da Secretaria de Saúde de Campina Grande do Sul.
Uma mulher de 47 anos, que estava no micro-ônibus, morreu no local. Outra vítima, que também estava no ônibus, morreu no hospital.
As vítimas tiveram ferimentos graves, moderados e leves: