Atletas de Adamantina e Pacaembu são convocados para representar o Brasil no Mundial de Atletismo no Japão

A região da Nova Alta Paulista está em festa com a convocação de dois atletas para o Mundial de Atletismo, que será realizado no Japão entre os dias 13 e 21 de setembro. Representando com orgulho as cidades de Adamantina e Pacaembu, os competidores Paulo Roberto de Almeida Paula e Izabela Rodrigues da Silva levam o nome do Oeste Paulista ao topo do esporte internacional.

Paulo de Paula: resistência e paixão aos 46 anos – Natural de Pacaembu e criado em Irapuru, Paulo Roberto de Almeida Paula é um verdadeiro veterano das pistas. Aos 46 anos, o maratonista soma três participações olímpicas e agora se prepara para seu quinto Mundial. Após ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Paris por detalhes mínimos, ele retorna com força total: “Fiquei fora dos Jogos Olímpicos de Paris por mínimos detalhes, mas voltei em grande estilo”, declarou.

Entre seus feitos mais notáveis estão o 8º lugar nos Jogos de Londres em 2012 e o 7º no Mundial de Moscou em 2013. Mesmo após anunciar uma despedida simbólica nos mundiais da Hungria, Paulo decidiu adiar a aposentadoria: “Se ainda estou correndo, é porque acredito no meu potencial e sei que tenho muito para dar”.

Izabela da Silva: potência feminina – De Adamantina, Izabela Rodrigues da Silva, 30 anos, também garantiu sua vaga no Mundial após conquistar a medalha de ouro no lançamento de disco no Troféu Brasil, há cerca de um mês. Com duas participações olímpicas no currículo, ela retorna a Tóquio, onde foi finalista em 2021 – um marco histórico para o Brasil na modalidade.

Izabela é símbolo de força e superação, e sua presença no Mundial reforça o protagonismo feminino no atletismo brasileiro. Sua trajetória inspira jovens atletas da região e confirma Adamantina como um celeiro de talentos.

Orgulho regional, impacto global – A presença de Paulo e Izabela no Mundial de Atletismo não é apenas uma conquista pessoal, mas um reflexo do potencial esportivo da Nova Alta Paulista. Com raízes profundas em cidades pequenas, esses atletas mostram que o talento pode florescer em qualquer lugar – basta dedicação, apoio e paixão pelo esporte.

Por João Paulo Tilio – Do ge P. Prudente

