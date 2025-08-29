Nutrição da FAI realiza Ciclo de Palestras 2025 a partir desta sexta, 29

O curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina (FAI) realiza a partir desta sexta-feira, 29 de agosto, com prosseguimento nos dias 1 e 2 de setembro, seu Ciclo de Palestras 2025, no Câmpus II, no Laboratório de Habilidades I (miniauditório), no bloco V, e na Sala 11 do bloco I.

Direcionadas aos estudantes do curso, profissionais da área e à comunidade em geral, as atividades visam promover a troca de conhecimentos entre diferentes setores da sociedade, estimular a participação discente em eventos científicos e fortalecer o compromisso institucional com a formação profissional de excelência.

Com três palestras na programação, os temas perpassam o tratamento da obesidade e os desafios da carreira do nutricionista, articulados de forma a contemplar tanto aspectos técnicos da prática profissional quanto reflexões a respeito da trajetória formativa e o futuro no mercado de trabalho.

“O evento reforça a relevância social e acadêmica da formação do nutricionista, ao abordar a obesidade como um dos principais desafios de saúde pública e, ao mesmo tempo, discutir as dificuldades e perspectivas da carreira. Essas temáticas dialogam com as Diretrizes Curriculares Nacionais, promovendo a formação integral do estudante, por meio do incentivo à pesquisa e extensão”, ressalta a coordenadora do curso, Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone.

O Dia do Nutricionista é comemorado em 31 de agosto.

Programação



Para a abertura do evento dia 29, das 19h30 às 22h está programada a palestra: “Tratamento Farmacológico da Obesidade”, que será ministrada por Carolina de Castro Rocha Betônico, na Sala 11 do bloco I.

Carolina é endocrinologista, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo (USP) e professora na Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA).

Na segunda-feira, 1º de setembro, no mesmo local, haverá a mesa-redonda com ex-alunos do curso de Nutrição sobre o tema: “Da Graduação ao mercado: desafios, oportunidades e aprendizados na carreira do nutricionista”, em que participarão os nutricionistas Carlos Guilherme Grosso Mendes, Vanessa Garcia Menezes e Mayara Fachiano.

Dia 02, o nutricionista Julio Marin Teixeira irá palestrar sobre “Liderança na Nutrição: você é o seu principal Investimento”, no Laboratório de Habilidades I (miniauditório), no Bloco V. Julio é especializado em Tecnologia de Alimentos e em Liderança Estratégica e Alta Performance Operacional. Atua como diretor de Operações na Apetit Serviços de Alimentação, onde coordena mais de 200 unidades de Food Service e 30 unidades de varejo.

Por Priscila Caldeira

.