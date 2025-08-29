Congressos Científicos da FAI recebem inscrições de trabalhos até 29 de setembro

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) está com inscrições abertas para os XIX Congresso de Iniciação Científica (CIC), XV Congresso de pesquisa científica (CPC) e XVIII Congresso de Iniciação Científica JR (CIC Jr). Os eventos, que são gratuitos, são uma oportunidade para que estudantes de graduação, pós-graduação e do ensino fundamental e médio apresentem suas pesquisas e troquem experiências. Para participar, os interessados devem ler os regulamentos dos Congressos e submeter seus resumos até 29 de setembro pelo site oficial do evento: www.fai.com.br/cic.

Uma novidade deste ano é a Oficina de Escrita Científica, uma oportunidade para os alunos terem suporte para escrita dos seus resumos antes da submissão. As datas e o local da oficina estão disponíveis no site do evento.

Os congressos aceitam trabalhos nas diferentes áreas do conhecimento, como Ciências Humanas, Ciências Exatas/Agrárias e Ciências Biológicas e da Saúde. Após a submissão, os resumos do CIC e CPC passarão por uma avaliação, no formato duplo-cego, feita por uma comissão de docentes e profissionais da área visando melhor qualidade nos trabalhos a serem apresentados nos dias do evento.

Os trabalhos aprovados serão apresentados em duas modalidades: oral ou pôster digital. Os melhores resumos serão selecionados para a apresentação oral, enquanto os demais terão a apresentação em formato de pôster digital. Além disso, os autores dos três melhores trabalhos de cada área serão premiados com tablets, Kindle ou fones de ouvido.

Durante os dias dos congressos serão oferecidos minicursos, com atividades práticas para estimular o interesse acadêmico dos participantes.

Para suporte técnico relacionado à submissão de trabalhos e preparação das apresentações, os participantes podem entrar em contato através do e-mail cic@fai.com.br.

Datas importantes

29/09 – Encerramento do prazo para envio dos trabalhos

10/10 – Divulgação dos trabalhos aceitos

17/10 – Divulgação da programação

20 a 22/10 – Realização dos Congressos

11/11 – Divulgação dos trabalhos premiados

18/11 – Entrega das premiações

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

.