Escolha da rainha e princesas da ExpoVerde 2025 acontece nesta sexta-feira (29)

Nesta sexta-feira (29), a partir das 20h no bar do Diogo acontece a escolha da rainha e das princesas da ExpoVerde 2025. A eleição conta com a participação de 8 candidatas. A primeira seleção contou com 12 inscritas e aconteceu no último dia 22.

As selecionadas desfilarão com três diferentes trajes e caberá aos jurados Acácio Rocha, Cleide Tineti, Josiani Mari, Lucia Prado e Tiago Monzani avaliarem beleza, apresentação pessoal, simpatia, carisma, entre outros.

A escolha da rainha e princesas é mais uma ação que integra a realização da ExpoVerde 2025 com entrada franca todos os dias e que acontece de 4 a 7 de setembro com shows de Fiduma & Jeca, Marcos & Belutti, Felipe Araújo e Traia Véia.

A 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial ainda terá rodeio, três tambores, parque de diversões, praça de alimentação, exposição de flores, plantas e animais; boate, camarote e muito mais.