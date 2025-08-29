Com término da construção neste mês, inauguração da sede da OAB deve ocorrer no final do ano

Iniciado em novembro de 2024, o prédio próprio da 59ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Adamantina caminha para a reta final de construção, segundo informações passada ao Jornal Folha Regional pela presidente Renata A. Mozini S. Pin-to.

“A previsão de entrega da obra é no final deste mês (agosto). Depois começaremos a etapa de mobiliário para poder colocar a futura sede em funcionamento”, revelou.

O terreno que abriga o imóvel tem 1.274,74 m² e fica localizada na Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, ao lado da sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ponto estratégico e de fácil acesso.

No futuro prédio, a Subseção será capaz de ampliar os serviços prestados à classe advocatícia, proporcionando um espaço moderno e mais confortável para as atividades da OAB. Além disso, permitirá um atendimento mais eficiente e de maior abrangência para a população adamantinense, garantindo acessibilidade aos serviços da instituição.

“Também na sede própria o advogado vai ser mais bem acolhido, porque é uma estrutura pensada na atividade da advocacia, com espaços mais adequados de audiências, palestras, coworking e demais serviços prestados à sociedade”, acrescenta Renata.

A área para a construção foi doado à OAB de Adamantina pela Prefeitura em 2019 e recebeu aprovação da Câmara Municipal. O recurso, bem como a fiscalização e acompanhamento dos serviços são da OAB São Paulo.

Ainda de acordo com informação da presidente ao FR, a inauguração está projetada para ocorrer em novembro ou dezembro deste ano.

Por Folha Regional Adamantina

