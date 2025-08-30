Alunas de Estética e Cosmética da FAI produzem candidatas a rainha e princesas da ExpoVerde de Adamantina

No final da tarde desta sexta-feira, 29, as alunas do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da FAI – Centro Universitário de Adamantina – tiveram uma participação especial nos preparativos do concurso que elegerá a Rainha e as Princesas da 33ª ExpoVerde.

As estudantes foram responsáveis pela produção de beleza das candidatas, realizando limpeza e preparação de pele, maquiagem e cuidados estéticos para deixá-las ainda mais confiantes e radiantes para a disputa.

A escolha acontece na noite de hoje, no Bar do Diogo, e faz parte da programação oficial da ExpoVerde 2025. Além de valorizar a beleza e a simpatia das participantes, o evento também abre espaço para a prática profissional das acadêmicas, que colocam em ação os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

A coordenadora do curso, professora Damaris Vitorino, destacou a importância dessa vivência prática: “É uma oportunidade única para nossas alunas, que unem teoria e prática em um evento tão importante para a cidade. Elas não apenas exercitam as técnicas aprendidas, mas também vivenciam a responsabilidade de produzir candidatas que estarão sob os olhos de toda a comunidade.”

Por Jéssica Nakadaira

.