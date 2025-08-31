Maria Laura Bonfim é eleita Rainha da ExpoVerde 2025 em Adamantina



A estudante do curso técnico em agropecuária, Maria Laura Bonfim, foi eleita Rainha da ExpoVerde 2025 na noite desta sexta-feira (29). O concurso aconteceu no Bar do Diogo e reuniu oito finalistas, previamente selecionadas entre 12 candidatas inscritas.

Durante as duas fases, as jovens foram avaliadas por cinco jurados em critérios como simpatia, postura e desenvoltura na passarela. Na etapa final, cada participante desfilou em três entradas, com trajes variados. O júri foi formado pelo jornalista Acácio Rocha, pelas radialistas e jornalistas Cleide Tineti e Lúcia Prado, pela empresária Josiani Mari (Loja Pé Direito) e pelo cabeleireiro Tiago Monzane.

Além da Rainha, foram escolhidas também as princesas da festa: Raphaela Alves de Souza como 1ª Princesa e Sabrina da Silva de Oliveira como 2ª Princesa. As vencedoras receberam faixas, brindes e vouchers do comércio local, entregues pelo prefeito José Carlos Tiveron e pelo presidente da ExpoVerde 2025, Reinaldo Tiveron Filho.

A cerimônia contou ainda com a presença da vice-prefeita Lúcia Haga, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Adelisa Tiveron, de Marquinho, representante da Lovi Empreendimentos (empresa responsável pela organização da ExpoVerde), e de Gisele Pereira, ex-Rainha do evento.

No mesmo dia, as alunas do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da FAI – Centro Universitário de Adamantina participaram dos preparativos do concurso, sendo responsáveis pela produção das candidatas. As estudantes realizaram limpeza de pele, maquiagem e cuidados estéticos, contribuindo para que cada concorrente se apresentasse com mais confiança e brilho.

A coordenadora do curso, professora Damaris Vitorino, ressaltou a relevância da experiência. “É uma oportunidade única para nossas alunas, que unem teoria e prática em um evento tão importante para a cidade. Elas não apenas exercitam as técnicas aprendidas, mas também vivenciam a responsabilidade de produzir candidatas que estarão sob os olhos de toda a comunidade”, destacou.

A escolha da Rainha e Princesas faz parte da programação oficial da 33ª ExpoVerde – Feira do Verde e Exposição Agropecuária de Adamantina, que acontece a partir de quinta-feira (4).

