Iniciada montagem da estrutura para a ExpoVerde 2025 no Recinto Poliesportivo

O Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’ começou a tomou forma para receber a ExpoVerde 2025 – 33ª Feira do Verde e Exposição Agropecuário, Comercial e Industrial de Adamantina, que será realizada de 4 a 7 de setembro, portanto, daqui a menos de 20 dias.

Na última quinta-feira (14) a empresa Lovi Empreendimentos e Participações Ltda, de Novo Horizonte/SP – vencedora do processo licitatório para organização do evento – já estava com funcionários, caminhões, equipamentos e ferragens para a montagem da estrutura de camarotes, ao lado da arquibancada e arena onde ocorrerão as montarias do circuito ACR (Associação dos Campeões do Rodeio) e os shows musicai: Fiduma & Jeca (quinta-feira), Marcos & Belutti (sexta-feira), Felipe Araújo (sábado) e Traia Véia (domingo).

Na manhã de sexta-feira (15) a reportagem do Folha Regional foi informada que mais de 80% da estrutura já estava pronta.

De acordo com o contrato assinado com a Prefeitura de Adamantina, entre outras coisas, a Lovi também ficará responsável pela estrutura da praça de alimentação dentro do Poliesportivo.

“Vamos trazer uma estrutura nunca vista em Adamantina”, asseguraram os sócios proprietários da prestadora de serviço contratada José Marcos Rodrigues e Júnior Guitierrez.

Por Folha Regional Adamantina

