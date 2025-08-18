Homem é preso suspeito de bater em duas mulheres em Adamantina

Na madrugada deste domingo (17), um homem de 37 anos foi preso em flagrante em Adamantina, acusado de violência doméstica. A ação ocorreu por volta das 2h, durante patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo informações da corporação, a equipe foi acionada pelo Copom após denúncia de agressão em uma residência. No local, duas mulheres, de 28 e 52 anos, afirmaram terem sido vítimas do agressor.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado em uma rua próxima. Ao perceber a presença policial, tentou fugir, mas acabou contido e algemado pelos militares.

As partes foram conduzidas ao plantão da Polícia Civil. O caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha e o acusado permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. (Por: Redação)



