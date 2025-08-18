Delegados de Polícia participam de evento jurídico em Adamantina

Na noite desta sexta (15), os Delegados de Polícia Dra. Laíza Fernanda Rigato e Dr. Ricardo Dourado dos Santos participaram do evento Jurídico/Universitário “Conexão Direito”, realizado pelo Centro Universitário de Adamantina – FAI.
O encontro foi promovido pelo curso de Direito e a participação da Delegada compôs uma das cinco rodadas de diálogos qualificados sobre temas jurídicos contemporâneos, com foco na justiça social, diversidade, educação e inovação. Dra Laíza discorreu sobre o tema “O Supremo Tribunal Federal: Jurisdição Constitucional e Avanços em Temas de Direitos Humanos”, em especial sobre a função do STF como guardião da Constituição, julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão “ADO-26” e a conexão da atuação do STF com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, já o Dr. Ricardo contribuiu participando da mesa de discussão.
A explanação possibilitou o enriquecimento do conhecimento dos futuros operadores do Direito, além de popularizar o debate sobre temas tão importantes para a segurança jurídica e o bom desenvolvimento e bem-estar social de nosso país.
Por: Polícia Civil
Por: Polícia Civil