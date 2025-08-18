Procurado tenta se passar por irmão gêmeo, mas acaba preso em Adamantina

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite de sábado (16), em Adamantina, depois de tentar enganar a Polícia Militar fornecendo os dados de seu irmão gêmeo durante uma abordagem.

A ocorrência aconteceu por volta das 23h45, quando a equipe da Força Tática realizava patrulhamento na cidade. Os policiais abordaram um veículo ocupado por quatro pessoas e, durante a identificação, um dos passageiros apresentou informações falsas.