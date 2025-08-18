CELAVÍ: Adamantina ganha lavanderia self-service

Desde sábado (16), Adamantina e região passam a contar com uma novidade prática e moderna: a Celaví Lavanderia Self-Service, primeira da cidade a oferecer o sistema de autosserviço, onde o próprio cliente pode lavar e secar suas roupas de forma rápida, prática e sem precisar de atendente.

Localizada na avenida Rio Branco, 1.625, anexa ao Posto Ipiranga, a lavanderia conta com espaço climatizado, Wi-Fi gratuito, ambiente seguro e de fácil utilização. O horário de funcionamento é das 6h às 23h, garantindo comodidade para quem tem uma rotina corrida.

Durante a inauguração, haverá promoção especial para os primeiros clientes que experimentarem o serviço.

A proposta da Celaví é unir conveniência e eficiência, permitindo que o cliente resolva sua lavagem de roupas em menos tempo, aproveitando o ambiente confortável enquanto aguarda a secagem.

Participe da inauguração e confira as vantagens de usar o serviço!

Por Folha Regional Adamantina

