Implantação de rede de galerias na ligação entre o Jardim Brasil e o Itamaraty está avançada

Iniciadas no dia 8 de maio as obras de implantação da rede de galerias no acesso entre o Jardim Brasil e o Parque Itamaraty seguem sendo executadas pela Prefeitura de Adamantina, conforme constatado pela reportagem do Jornal Folha Regional que esteve no local na semana passada.

O trecho que liga os dois bairros receberá uma série de melhorias: além da tubulação para captação e escoamento das águas pluviais, pavimentação, calçamento e iluminação.

Segundo informações, a rede de galerias terá 250 metros de extensão, inicialmente. E boa parte se encontra instalada.

Todos os materiais necessários para a execução dessa obra já foram adquiridos pelo Município.

Para a aplicação da camada asfáltica, será necessária a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada no serviço.

O custo total aproximado das obras é de R$ 400 mil e os recursos para a pavimentação são provenientes de uma emenda parlamentar destinada ao município pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (NOVO) no valor de R$ 250.000,00, acrescido de contrapartida da Prefeitura do Município.

Por Folha Regional Adamantina

