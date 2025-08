Fugindo da polícia com carro carregado de cigarros, motorista bate em poste e veículo pega fogo em Adamantina

Na madrugada desta sexta-feira (1), um automóvel Ford Fiesta, com placas de Bataguassu (MS), colidiu violentamente com um poste na Avenida Dr. Adhemar de Barros, região central de Adamantina, e logo em seguida foi consumido por chamas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o carro foi inicialmente identificado em atitude suspeita na via de acesso ao município. Ao perceber a presença policial, o condutor passou a fugir em alta velocidade pelas ruas da cidade, sendo acompanhado pelas equipes de patrulhamento. Durante a perseguição, o veículo acabou se chocando contra um poste de energia.



Com o impacto, o motorista ficou preso dentro do carro e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros, que também atuaram no combate ao incêndio que tomou conta do veículo. A colisão causou ainda a interrupção no fornecimento de energia elétrica em parte do entorno da avenida.

O interior do automóvel estava carregado com uma grande quantidade de cigarros, o que será apurado pelas autoridades competentes. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica no local, e o trânsito precisou ser interditado durante o atendimento da ocorrência. A concessionária responsável pela rede elétrica deve realizar a substituição do poste danificado. (Por: Redação)