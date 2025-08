EXAMINA DIAGNÓSTICOS revoluciona atendimento com Raio-X em três segundos

A Examina Diagnósticos, referência em qualidade e inovação em Adamantina, acaba de dar mais um passo importante no avanço dos serviços de saúde da região. Sempre atenta às necessidades dos pacientes e comprometida com a excelência, a clínica investiu em uma tecnologia de ponta que promete transformar a experiência de quem realiza exames de imagem: Raio-X em apenas três segundos.

O equipamento, que recebeu uma placa integrada de última geração, permite a realização de exames com maior agilidade, nitidez e segurança. A inovação reduz drasticamente o tempo de exposição à radiação, garantindo mais conforto ao paciente e resultados com muito mais rapidez.

“Nosso objetivo é claro: oferecer diagnósticos cada vez mais precisos, seguros e eficientes. Investir em tecnologia é investir no bem-estar das pessoas”, destaca a equipe da Examina.

Além da agilidade, a qualidade das imagens impressiona. Com definição superior e processos otimizados, o novo sistema favorece diagnósticos mais assertivos, contribuindo diretamente para a eficácia dos tratamentos médicos.

Localizada em ponto estratégico de Adamantina — alameda João Andrade, altura do número 60, anexo II da Santa Casa, ao lado da Secretaria de Saúde — a Examina Diagnósticos segue ampliando seu compromisso com a saúde da população, combinando humanização no atendimento com tecnologia de ponta.

Agende seu exame: (18) 99733-0045 | 3502-2201 | 3880-0080

