ARTIGO: Mídia, senso comum e província do faz de conta…

“A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa.” (George Orwell)

“o dito senso comum é uma loucura típica de rebanho. A sociedade é um manicômio onde todos os doidos entraram num acordo.” (Dimael Silva)

By seb@r.

Pra não esquecer, este TEXTO está mais ou menos para as muitas DIVAGAÇÕES sobre o CENÁRIO PROVINCIANO, porém, pode ser isto ou aquilo, assim, depende sempre de quem vai VESTIR A CARAPUÇA…

Sendo assim, pode ser sempre aquilo que NUNCA FOI, ainda mais nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTAS com suas MANADAS dispersas nos quatro cantos, bem como, nas diversas CAFETERIAS e outros lugares perdidos ou até mesmo ESCONDIDOS deste ou daquele OLHAR PERDIDO…

Assim, o BERRANTE (buzinas) continua ECOANDO pelas RUAS, AVENIDAS e ALAMEDAS (sic), como sempre, tentando DESPERTAR as MENTES MEDÍOCRES dos/as PATRIOTÁRIOS/AS em nome do INELEGÍVEL… do GENOCIDA… do LADRÃO DE JOIAS… do CORRUPTO… do CHEFE DA ORCRIM…

Portanto, se existem os/as SEGUIDORES/AS deste IDIOTA travestido de MITO, deve-se considerar que são FARINHAS DO MESMO SACO, porém, neste caso em especial, ESTRAGADA…

Nos ocasos da MÍDIA PROVINCIANA, nada se pode esperar quanto ao SENSO CRÍTICO, tendo em vista as eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS entre os PODERES CONSTITUIDOS e ORGANIZAÇÕES afins a manutenção do PODER pelo PODER em busca do PODER…

Também, o denominado PODER PÚBLICO, além do outro lado, ou seja, das PAREDES CINZAS, tendo em vista que apenas em um dos CAMPI, permanece nas cores ALVAS, também, entra neste PACOTE mediado pelo SENSO COMUM, entretanto, por se na área ACADÊMICA, tal posicionamento deixa a desejar para a REFLEXÃO CRÍTICA…

Por isso e aquilo, ainda, o DITO pelo NÃO DITO, tudo vai indo e vindo de VENTO EM POPA, isso é, pelo menos para aquele GRUPO DE APOIO, porém, como NADA É PARA SEMPRE como disse o POETA, talvez, ainda possa existir alguma ESPERANÇA para todos os VAGÕES que estão um tanto quanto DESGOVERNADOS…

Infelizmente, a MEDIOCRIDADE PROVINCIANA é um SELO DE QUALIDADE que existe faz DÉCADAS, ainda, em todas as áreas do MERCADO em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL PARA O LOCAL…

Nestes OCASOS de um TALVEZ com PONTO QUASE FINAL, pode ser que o TEMPO deste TEMPO, ainda, proporcione NOVOS ARES, isso é, desde que não seja com a turma perdida da DIREITA VOLVER com seus PATRIOTÁRIOS PROVINCIANOS…

Pra reforçar, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

EM TEMPO: estou novamente, SINDICALIZADO ao SJSP-SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (diplomados/as), pois, como sempre, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, “nunca se sabe de onde vem o tiro, na maioria das vezes, vem do lugar que você menos espera e pelas costas…”

