Duas pessoas morrem em acidente entre carro, ônibus e caminhão na rodovia SP-261

Duas pessoas morreram após um acidente envolvendo um carro, um ônibus e um caminhão na Rodovia Osni Mateus (SP-261), na altura do km 134, em Macatuba (SP), nesta quinta-feira (21).

Coisas para fazer perto de São Paulo

Uma criança que também estava no carro sobreviveu. Ela teve uma fratura no fêmur e foi socorrida pelo resgate, sendo levada para a Santa Casa de Pederneiras (SP). Segundo apuração da reportagem, as vítimas eram avós da criança.

O Corpo de Bombeiros de Bauru (SP) informou que a primeira equipe a chegar ao local foi a do resgate de Pederneiras. Depois, um caminhão de apoio foi enviado de Lençóis Paulista (SP), que seguiu para o atendimento uma viatura do Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências (GRAU) e o comando de área.

Fonte: G1 – Foto: José Edson da Silva/G1