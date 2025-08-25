Campanha solidária da Pastoral Social da Paróquia de Fátima arrecada brinquedos para crianças

A campanha “Doe Brinquedos, Ganhe Sorrisos” foi lançada pela Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Adamantina com o objetivo de arrecadar brinque-dos novos ou usados, em bom estado de conservação, para serem doados em comemoração ao Dia das Crianças para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social.

Até 10 de outubro as doações poderão ser feitas, basta levar na secretaria paroquial, localizada na Praça João XXIII. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os brinquedos também podem ser entregues a voluntários da pastoral.

A distribuição ocorrerá durante um encontro especial no mês de outubro, quando haverá atividades recreativas, brincadeiras e um café coletivo preparado para as crianças e suas famílias.

Criada em 2022, a Pastoral Social tem ampliado sua atuação em Adamantina. Além de promover encontros mensais com orações, palestras e momentos de confraternização, o grupo realiza visitas a famílias em situação de vulnerabilidade.

Outra frente de trabalho é o Bazar Solidário, mantido com doações de roupas, calçados, utensílios domésticos e móveis, que contribuem para auxiliar diversas famílias da comunidade.

Quem deseja conhecer mais sobre as ações e acompanhar as atividades pode acessar o perfil oficial no Instagram: @pastoralsocialadtt.

