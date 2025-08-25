Consumidores adamantinenses serão atendidos pelo Procon-SP Móvel a partir do dia 28

No próximo dia 28 de agosto, os moradores de Adamantina terão à disposição os serviços do Procon-SP por meio da unidade móvel, que ficará estacionada em frente à Biblioteca Municipal Jurema Citelli. O atendimento será realizado das 9h às 16h, com foco na orientação e na solução de problemas enfrentados pelos consumidores.

A iniciativa busca aproximar o órgão da população, oferecendo suporte especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades com dívidas e situações de superendividamento. Casos envolvendo empréstimos consignados, cartões de crédito e cheque especial estão entre os mais comuns e poderão ser tratados no local.

Além da orientação, a equipe do Procon Móvel também fará o registro formal de reclamações, contribuindo para que as demandas sejam analisadas e encaminhadas da forma adequada. Para facilitar o atendimento, os consumidores devem levar documentos pessoais e comprovantes que comprovem a situação vivida.

Com a vinda da unidade, Adamantina passa a contar com mais uma ferramenta de apoio ao cidadão, reforçando o trabalho de proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Por Folha Regional Adamantina – Foto: Impacto Notícias

