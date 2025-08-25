Adamantina recebe em setembro a 15ª edição do Empreenda Tur com programação diversificada

No próximo dia 5 de setembro, Adamantina será sede da 15ª edição do Empreenda Tur, considerado o maior evento itinerante do Brasil voltado ao turismo e ao empreendedorismo. A programação será realizada no Rotary Club, a partir das 10h, reunindo capacitações, oportunidades de negócios, atrações culturais e de lazer.

O público poderá participar de treinamentos, palestras, além de ter acesso a balcão de crédito, orientação para abertura de empresas e uma ampla feira de artesanato e gastronomia. O evento também contará com exposições e espaços destinados à integração entre empreendedores e visitantes.

Entre os destaques, está a palestra magna da cantora Sula Miranda, além da participação do secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. Também estão confirmadas as presenças da deputada Edna Macedo, de Tirso Meireles e de Antônio Artequelino.

A programação reserva ainda atrações especiais como o Balcão Credi Tur, a Carreta da Beleza e shows musicais ao vivo a partir das 18h. O Empreenda Tur tem como objetivo fomentar o turismo tanto no meio rural quanto urbano, impulsionando a geração de renda e fortalecendo o desenvolvimento regional.

Por Folha Regional Adamantina

