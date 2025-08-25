Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na SP-294 em Adamantina

Uma colisão lateral entre um carro e uma motocicleta, neste domingo (24), deixou uma pessoa ferida no km 598,500 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Adamantina.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, devido a uma fratura na perna.
O motorista do carro não teve ferimentos.
Além do Policiamento Rodoviário, a concessionária Eixo SP também participou do atendimento da ocorrência.
A perícia foi acionada e o caso será apurado. (Por: g1 – Foto: Diego Fernandes / Folha Regional)