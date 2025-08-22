Fumaça de queimada causa engavetamento com nove veículos em rodovia

Um engavetamento envolvendo nove veículos foi registrado na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Piracicaba (SP), na tarde desta sexta-feira (22).
A sequência de acidentes aconteceu no quilômetro 29 da estrada, às 14h. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a fumaça de uma queimada em vegetação às margens da rodovia invadiu as pistas, dificultou a visibilidade e causou as batidas.
Também de acordo com a corporação, houve dois engavetamentos, um no sentido norte, envolvendo três veículos e um no sentido sul, envolvendo seis veículos, sem vítimas.
Devido às batidas e ao incêndio, houve interdição da rodovia, com desvio pelo anel viário de Piracicaba.
Às 15h05, após os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Concessionária Colinas e Defesa Civil, o fogo foi extinto e a rodovia totalmente liberada para o trânsito de veículos.
Por Edijan Del Santo, EPTV e g1 Piracicaba e Região – Foto: Edijan Del Santo/ EPTV