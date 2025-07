Wilson Alcântara assume a presidência do Partido NOVO em Adamantina

Através de Nota à Imprensa enviada na manhã desta terça-feira, o partido NOVO de Adamantina comunica mudança na presidência do partido que elegeu o prefeito José Tiveron na ultima eleição na Cidade Jóia.

De acordo com a Nota à Imprensa: “Em uma decisão estratégica voltada ao fortalecimento do diálogo com o Legislativo e ao alinhamento com a administração municipal, o diretório estadual do partido NOVO oficializou a substituição na presidência da sigla em Adamantina. Deixa o cargo Vilma Guelsi, que será sucedida por Wilson Alcântara, atual secretário de gabinete do prefeito José Carlos Martins Tiveron”.

O partido informa que a mudança representa um importante passo para o fortalecimento do partido na cidade, especialmente por aproximar ainda mais as decisões políticas da gestão municipal. Como membro do governo, Wilson Alcântara trará uma interlocução mais direta entre o partido, os vereadores e o Executivo, promovendo maior coesão nas pautas e estratégias que envolvem o desenvolvimento da cidade.

Importante destacar que os demais membros do diretório municipal do NOVO em Adamantina permanecem inalterados, garantindo a continuidade do trabalho e a estabilidade da estrutura partidária local, sendo eles: Roberto Carlos Stapf Pinheiro (vice-presidente); Mauro Jeferson Regiani Delgado (secretário de finanças); Tatiana Santos Ferrari (secretaria administrativa); Ricardo Martins Tiveron (secretário de Assuntos Institucionais e Legais).

A ex-presidente Vilma Guelsi, por sua vez, continuará contribuindo ativamente com a política regional. À frente da ADNAP – Associação Direita Nova Alta Paulista –, entidade que hoje lidera, Vilma tem se dedicado a importantes articulações em prol de diversos municípios da Nova Alta Paulista. Sua saída da presidência do diretório local ocorre para que possa se concentrar com ainda mais vigor nas demandas da ADNAP, mas sua atuação seguirá fortalecendo o partido NOVO em nível regional.

“A nova composição reafirma o compromisso do partido NOVO com a transparência, eficiência e responsabilidade na gestão pública, valores que orientam tanto o governo Tiveron quanto a atuação política da sigla em Adamantina e em toda a região”, finaliza a Nota à Imprensa.

Por Redação

