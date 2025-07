Como a IA pode acelerar as vendas no varejo é tema de palestra para empresários em Adamantina

Empresários do varejo de Adamantina e região têm um encontro marcado com a inovação no dia 30 de julho, durante a palestra gratuita O Futuro do Varejo — Como a Inteligência Artificial (IA) Pode Acelerar suas Vendas. O evento ocorre no Anfiteatro Fernando Paloni, anexo à Biblioteca Pública Municipal. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. Vagas limitadas.

O encontro integra a nova etapa do Programa Loja do Futuro, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). A ação conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Adamantina e apoios da prefeitura do município, do Sesc, do Senac, da Fatec e da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Adamantina.

Com o objetivo de promover a modernização da gestão e o aumento da competitividade no comércio local, o Programa Loja do Futuro combina tecnologia e estratégias inovadoras para incentivar o desempenho dos pequenos negócios. A palestra será ministrada por Evandro Di Todaro Júnior, consultor do Sebrae. Ele abordará como a IA pode ser aplicada de forma prática na rotina das empresas para alavancar vendas e melhorar a experiência do cliente.

A ação faz parte de um ciclo de capacitação contínua que inclui oficinas sobre atendimento, diagnóstico de maturidade digital, cuidados no uso da ferramenta e outras soluções personalizáveis, como consultorias especializadas e vivências práticas. Inspirado nas tendências apresentadas nas maiores feiras internacionais do setor — como a NRF, em Nova York, e a Euroshop, em Düsseldorf —, o projeto permite que empreendedores locais se conectem às práticas mais atualizadas do varejo global, com o apoio da capilaridade da rede sindical da FecomercioSP em todo o interior paulista.

SERVIÇO

Palestra: O Futuro do Varejo — Como a Inteligência Artificial (IA) Pode Acelerar suas Vendas

Data: 30 de julho

Horário: 19h

Local: Anfiteatro Fernando Paloni — Avenida Adhemar de Barros, 196, Centro — Adamantina/SP

Evento gratuito – Vagas limitadas

SOBRE A FECOMERCIOSP

Reúne líderes empresariais, especialistas e consultores para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo. Em conjunto com o governo, mobiliza-se pela desburocratização e pela modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas e disponibiliza conteúdo prático sobre as questões que impactam a vida do empreendedor. Representa 1,8 milhão de empresários, que respondem por quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e geram em torno de 10 milhões de empregos.

