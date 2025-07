Deputado Federal visita Clínica Pai Nosso Lar e anuncia nova verba de R$ 150 mil

A Clínica Pai Nosso Lar, referência em cuidados na área da saúde em Adamantina, recebeu na tarde da última sexta-feira (18) a visita do deputado federal Dr. Arlindo Chinaglia (PT-SP). Esta foi a terceira vez que o parlamentar esteve na instituição, reforçando sua proximidade e compromisso com o fortalecimento da rede assistencial do município.

A recepção contou com a presença do presidente da entidade, Dr. Eduardo Bressan, que esteve acompanhado de colaboradores, membros da diretoria da clínica e diversas autoridades locais. Entre os presentes estavam os vereadores Professor Hélio Santos, Rogério “Macarrão” e Aguinaldo Galvão; a secretária municipal de Assistência Social, Andréia Ribeiro; e o pároco da Matriz Nossa Senhora de Fátima, padre Ademilson Ferreira.

Durante a cerimônia, o deputado anunciou a liberação de uma nova emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, que será destinada ao custeio e à manutenção da Clínica Pai Nosso Lar. Com esse novo repasse, os investimentos destinados por Arlindo Chinaglia à instituição desde 2019 somam R$ 600 mil.

Reconhecido como “Cidadão Adamantinense”, Arlindo Chinaglia tem demonstrado constante apoio às iniciativas de saúde no município, sendo um dos principais parceiros da Clínica Pai Nosso Lar no cenário político. Seu trabalho tem contribuído diretamente para a ampliação e a continuidade dos atendimentos realizados pela entidade, beneficiando centenas de pessoas da cidade e da região.

O presidente da clínica, Dr. Eduardo Bressan, agradeceu a visita e destacou a importância dos recursos para o funcionamento da instituição. “O apoio do deputado tem sido fundamental para mantermos nossos serviços e avançarmos na qualidade do atendimento. Essa parceria é motivo de orgulho para todos nós.”