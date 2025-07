Márcio Cardim reafirma que atual administração recebeu a Prefeitura com mais de R$ 4 milhões livres em caixa

Em entrevista concedida à TV Folha Regional na manhã de segunda-feira passada (14), pouco mais de seis meses após deixar o cargo o ex-prefeito Márcio Cardim fez esclarecimentos sobre diversos temas ligado à sua gestão frente à Prefeitura de Adamantina.

“Tenho a consciência tranquila de que fizemos o melhor. Com certeza deixamos uma cidade bem mais estruturada, economicamente mais organizada, para os empresários e principalmente para a administração pública. E tenho certeza agora que é mais fácil tocar o barco com uma cidade mais organizada”, analisou. E completou: “Em termos estruturais tenho certeza que a atual administração vai passar este ano e o ano que vem inaugurando, entregando à população adamantinense convênios e projetos que nós iniciamos na Educação na Saúde, no Esporte e outras”.

Cardim foi questionado pela reportagem sobre declaração feita pelo prefeito José Tiveron, também em entrevista na TV Folha Regional em junho deste ano, de a atual gestão ter recebido a Prefeitura com somente R$ 160 mil descomprometidos para novos investimentos. “Sou matemático de formação, trabalho com número e eles não mentem. Quando nós passamos a ata de posse ao prefeito atual, no dia 1º de janeiro de 2025, lá no 5º andar, eu assinei e o prefeito assinou. Nesta ata consta todos os valores em caixa. Diferentemente de quando assumi a administração com R$ 5 milhões dívida e uma Prefeitura totalmente desorganizada, hoje não, essa administração recebeu uma prefeitura com mais de R$ 4 milhões em caixa livres para gastar [R$ 4.884.197,30 é o valor que estaria no referido documento], R$ 20 milhões em convênios para serem executado. Então não procede essa questão de R$ 160 mil, porque a ata foi assinada por mim e pelo atual prefeito, além disso houve um processo de transição, então, a verdade é essa”, garantiu o ex-prefeito.

Depois de ficar seis meses afastado da política, no final do mês de junho Cardim assumiu o cargo de diretor do Escritório Regional de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo.

A entrevista completa pode ser assistida nas plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube).

Por Folha Regional Adamantina

