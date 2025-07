Torneio de Touro Mecânico agita amantes do mundo country no Boteco da Bina BBQ

O Parque dos Pioneiros, em Adamantina, foi palco de uma verdadeira celebração country com o primeiro Torneio de Touro Mecânico realizado no Boteco da Bina BBQ. A proposta foi reunir apaixonados por rodeio, amigos e clientes em uma noite que ultrapassou todas as expectativas — transformando um encontro informal em um espetáculo vibrante para os fãs do estilo de vida sertanejo. E o evento foi considerado um verdadeiro sucesso nesta primeira edição.

A noite foi comandada pela locução de Fabio Guelfi e pelos comentários de Cristiano do Morão, além do set animado do DJ Polga. A trilha sonora ficou por conta de música ao vivo, criando a atmosfera perfeita para as disputas emocionantes sobre o touro mecânico.

O que começou como uma brincadeira ganhou contornos de competição profissional: Renato “Espaguete” trouxe uma equipe de competidores experientes, impulsionados por prêmios em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados. Entre uma montaria e outra, o público se deliciou com os petiscos irresistíveis da casa. O espetinho de cupim com queijo roubou a cena e conquistou até os mais exigentes paladares. A rua em frente ao boteco ficou lotada — prova de que o evento caiu no gosto popular.

O Boteco da Bina BBQ, conhecido por sua hospitalidade, abre de quinta a domingo das 17h às 23h e fica na Rua Prefeito Antônio Cescon, 48, no Parque dos Pioneiros. E como dizem por lá, esse foi só o pontapé inicial. Prepare o chapéu, ajeite a bota e fique de olho nas próximas atrações — porque o mundo country encontrou um novo lar em Adamantina.

O primeiro Torneio de Touro Mecânico realizado no Boteco da Bina BBQ teve a cobertura da Life FM e contou com o apoio do site AdamantinaNET e TV/Jornal Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina

