Adamantinense Luiz Miguel conquista oitavo título em menos de dois anos pelo Flamengo

O jovem adamantinense Luiz Miguel das Chagas Pinto continua a somar conquistas no futebol. Recentemente, o atleta destacou-se mais uma vez ao conquistar a Taça Guanabara e o Campeonato Metropolitano, somando o seu oitavo título em menos de dois anos pelas categorias de base do Flamengo.

Nessa disputa, o Flamengo enfrentou o Serrano em dois confrontos decisivos. No primeiro jogo, realizado em Petrópolis, os rubro-negros venceram com autoridade por 4 a 0. A segunda mão, disputada no CT das Vargens, confirmou o domínio da equipa carioca com nova vitória pelo mesmo resultado: 4 a 0. Com este desempenho impressionante, Luiz Miguel voltou a erguer o troféu, reforçando o seu estatuto como uma das jovens promessas do clube.

Além deste título, o jovem já soma conquistas como o Torneio Internacional de Futebol Infantil, a Taça Rio (bicampeão), entre outros.

A trajetória vitoriosa de Luiz Miguel começou ao lado do irmão Daniel, sob a orientação dos treinadores Luan Guerra e Dagoberto, na escolinha DG Sports. O pai, Marcelo do Nascimento Pinto, fez questão de agradecer o apoio recebido: “Gostaríamos de agradecer a todos que apoiaram e apoiam meu filho em sua trajetória”, diz.

