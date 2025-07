Iniciados preparativos para construção de ponte de concreto no acesso à Estrada 6 pelo Mário Covas

Na semana passada a Prefeitura de Adamantina anunciou a interdição do prolongamento da Rua Santa Catarina e início da Estrada 6 (ADM 343), próxima ao Conjunto Habitacional Mário Covas II e Residencial San Miguel I , para o início da construção da ponte com estrutura de concreto, em substituição à atual passagem de mateira que existe no local.

O convênio que viabilizará a obra foi assinado no dia 3 de julho de 2025 entre o Município e a Defesa Civil do Estado de São Paulo, no valor aproximado de R$ 1,3 milhão.

O pedido da verba havia sido protocolado pela Prefeitura e contou com intermédio do deputado Mauro Bragato.

Com a interdição do local, o desvio para quem utiliza o acesso para a cidade ou para a zona rural pela Rua Santa Catarina deve ser feito agora pelo retorno à Estrada 6 no prolongamento da Rua Santos Dumont.

Ainda não foi divulgada data de início e nem prazo para conclusão da obra.

Por Folha Regional Adamantina

