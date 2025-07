Santa Casa de Adamantina recebe R$ 300 mil em verba destinada por deputada federal

A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, administrada pela Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, foi contemplada com uma importante verba parlamentar no valor de R$ 300 mil. O recurso foi destinado pela deputada federal Simone Marquetto (MDB/SP), com o objetivo de fortalecer e aprimorar os serviços prestados pela instituição.

Reconhecida como referência regional na área da saúde, a Santa Casa de Adamantina atende não apenas a população local, mas também pacientes de diversos municípios da região. A verba chega em momento oportuno, contribuindo para a melhoria da estrutura hospitalar e da qualidade do atendimento oferecido à comunidade.

Em nota, a Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus agradeceu o apoio da parlamentar e destacou que o investimento reforça o compromisso da instituição com a busca constante por excelência no atendimento à população. “Seguimos firmes na missão de oferecer um serviço humanizado e de qualidade, com responsabilidade e dedicação”, afirmou a direção da Santa Casa.

A destinação do recurso reafirma a importância da união entre o poder público e as instituições filantrópicas na construção de um sistema de saúde mais eficiente e acessível para todos.

Por Folha Regional Adamantina

