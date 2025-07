Clínica PAI Nosso Lar de Adamantina recebe R$ 100 mil por meio de emenda parlamentar

A Clínica PAI Nosso Lar, de Adamantina, acaba de receber um importante reforço financeiro para a continuidade de seus serviços na área da assistência social. A instituição foi contemplada com uma verba de R$ 100 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Bragato (PSDB).

A destinação do recurso foi viabilizada graças à articulação do vereador Aguinaldo Galvão (Republicanos), que tem atuado junto às esferas estadual e federal em busca de melhorias e investimentos para o município.

O valor, que já foi creditado na conta da entidade no último dia 18 de julho, segundo informações do portal de transferências voluntárias do Governo do Estado de São Paulo, será utilizado para custeio de despesas da Clínica PAI Nosso Lar, permitindo o fortalecimento das ações desenvolvidas na área social.

Referência em saúde mental para mais de 60 municípios vinculados ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília, a Clínica PAI também mantém o serviço de centro-dia para idosos, prestando atendimento especializado e humanizado à população idosa em situação de vulnerabilidade.

A conquista dos recursos é vista como fundamental para manter a qualidade dos atendimentos e ampliar a capacidade de resposta da instituição frente à crescente demanda.

A direção da Clínica PAI Nosso Lar agradeceu o apoio político que possibilitou a chegada da verba e destacou que cada investimento recebido representa um avanço na missão de cuidar das pessoas com dignidade, especialmente as mais fragilizadas.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o vereador Aguinaldo Galvão agradeceu o deputado Mauro Bragato pelo atendimento de mais essa verba para Clinica Pai Nosso Lar, onde lembrou da apoio constante do parlamentar em favor da entidades adamantinenses.

Por Folha Regional Adamantina – Foto: Siga mais

