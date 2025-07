Adamantina terá “Semana Municipal da Capoeira” com programação aberta e gratuita

A “Semana Municipal da Capoeira”, foi criada por meio da lei 4.357 de 28 de maio de 2024. O projeto de lei nº040/2024 foi de autoria do vereador Hélio José dos Santos e dos então vereadores Noriko Onishi Saito, Ricardo Soares Cangirão, Antônio Leôncio da Silva e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira.

Conforme a professora da SELAR, Suelen Renata Rocha Lhana, esta é a 2° Semana do Capoeirista, que integra o calendário cultural da cidade. Durante essa semana são realizadas rodas, oficinas, apresentações, exposições e homenagens, valorizando os mestres, professores e praticantes locais.

“Essa parceria entre poder público e educadores da Capoeira reforça o compromisso da cidade com a preservação da cultura afro-brasileira e com a formação cidadã por meio da arte, do respeito e da disciplina que a Capoeira traz”, afirma.

Ela acrescenta que a Prefeitura de Adamantina contribui para a prática da capoeira no município, oferecendo apoio às aulas de capoeira, cedendo espaços, promovendo eventos, como a Semana do Capoeirista e incentivando o trabalho de professores que atuam nos bairros levando cultura, educação e inclusão através da capoeira.