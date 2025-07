Rumo avança na reativação da ferrovia entre Tupã e Panorama

A concessionária Rumo Logística deu mais um passo importante na reativação da histórica ferrovia entre Tupã e Panorama. A empresa solicitou ao Ibama a Licença de Instalação Ambiental para recuperação de um trecho de 169 quilômetros, que atravessa 14 municípios da região.

O trecho que deve ser reativado abrange os municípios de Tupã, Iacri, Parapuã, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru, Junqueirópolis, Dracena, Ouro Verde e Panorama.

Essa obra integra o ramal Bauru–Panorama e está entre os compromissos assumidos pela Rumo junto à ANTT, com previsão de conclusão até 2028. O projeto está dividido em três etapas principais: limpeza da vegetação, recuperação da infraestrutura e reestruturação dos trilhos.

Atualmente, as equipes da Rumo Logística estão trabalhando na correção de erosões e ajustes na base da linha férrea no trecho Bauru – Tupã. Após, o serviço será realizado no trecho Tupã – Panorama.

Apesar dos desafios técnicos, como danos em áreas da ferrovia, a Rumo Logística reafirma seu compromisso com o cronograma previsto. Trata-se de um investimento que promete transformar a logística regional e reavivar um capítulo importante da história ferroviária do Estado de São Paulo.

