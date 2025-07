Vereadores apresentam pedido de informações com 15 questionamentos sobre a Defesa Civil do Município

Durante a realização da sessão ordinária na noite da última segunda-feira (7) um grupo de sete vereadores apresentou o Requerimento nº 138/2025 com pedido de informações a respeito da Defesa Civil do Município. A quantidade de assuntos chama a atenção: 15 questionamentos sobre o órgão.

O documento é assinado por Mary Alves, Gabi Calil, Martha Almeida, Daniel Fabri, Cid Santos, Prof. Hélio Santos, Aguinaldo Galvão e Rogério Sacoman. Apenas o presidente Edinho Ruete não fez parte.

Entre os tópicos citados, constam as seguintes indagações ao Poder Executivo: Há Defesa Civil no Município de Adamantina? Qual o papel da Defesa Civil em nosso município? Onde se encontra instalada a Defesa Civil? Quais são os membros e cargos da Defesa Civil? Como acionar a Defesa Civil de Adamantina? Telefone 24 horas e de acesso ao público?

O Requerimento traz ainda questionamentos ligados aos veículos de resgate e equipamentos de comunicação para situações de emergência, equipamentos de resgate como cordas, escadas, equipamentos de salvamento e outros recursos para resgatar pessoas, bem como ao centro de operações para que Defesa Civil possa se reunir e coordenar ações de respostas a emergências.

“Há sistema que alerta a população sobre situações de emergência? Há parcerias com outras organizações e agências governamentais para fortalecer a resposta a emer-gências?”, perguntam também os vereadores.

Aprovado por unanimidade no plenário, depois da sessão, a Presidência do Poder Legislativo encaminhou o documento para que o Executivo se manifeste e fornece as informações dentro do prazo legal.

Por Folha Regional Adamantina

