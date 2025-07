Com 120 atletas, Adamantina amplia participação nos Jogos Regionais que inicia esta semana

Adamantina se prepara para participar de mais uma edição dos Jogos Regionais, que terá início na próxima quinta-feira (17), em Ourinhos. A delegação local será composta por aproximadamente 120 atletas, que vão disputar a competição até o dia 26 de julho.

Os Jogos Regionais reúnem cerca de 6 mil atletas, distribuídos em 26 modalidades esportivas, representando as 70 cidades da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

Segundo a Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação), o Município contará com 15 equipes nas categorias masculina e feminina. As modalidades incluem voleibol, futebol, futsal, karatê, tênis de mesa, biribol, atletismo, capoeira, vôlei de praia e tênis.

“Neste ano, Adamantina ampliará sua participação nos Jogos Regionais, tanto em número de atletas quanto na variedade de modalidades disputadas, superando os índices registrados em edições anteriores. O crescimento da delegação representa o compromisso contínuo da gestão municipal com o fomento ao esporte e o desenvolvimento de talentos locais”, destaca o secretário Luiz Alexandre dos Santos Hagui “Xandy”.

Para viabilizar a participação dos atletas, a Prefeitura realiza investimentos que garantem o suporte necessário durante a competição, incluindo transporte, taxas de inscrição, alimentação e alojamento.

Em sua 67ª edição, os Jogos Regionais desempenham papel fundamental na formação e projeção de novos talentos esportivos no cenário estadual e nacional. “A competição é uma vitrine para atletas que buscam ascensão no esporte, como é o caso dos adamantinenses Isabela Rodrigues e Lucas Marcelino, que se destacaram no atletismo e hoje integram a Seleção Brasileira”, finaliza Xandy.

Por Impacto Notícias

