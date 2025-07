Projeto “OSS Inclusão Verde” realiza evento de encerramento com apresentação de alunos de karatê para pessoas com deficiência em Adamantina

No dia 1º de agosto, às 13h, a cidade de Adamantina (SP) recebe o Festival de Encerramento do projeto “OSS Inclusão Verde”, promovido pela Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC) com patrocínio da Passalacqua e da Usina Branco Peres, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. No dia 1º de agosto, às 13h, a cidade de Adamantina (SP) recebe o Festival de Encerramento do projeto “OSS Inclusão Verde”, promovido pela Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC) com patrocínio da Passalacqua e da Usina Branco Peres, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

O evento acontece na APAE Adamantina (Rua Tsunekishi Sakai, 136 – Vila Joaquim) e será gratuito e aberto à comunidade. A proposta é apresentar os resultados de meses de trabalho com os alunos da modalidade de karatê adaptado para pessoas com deficiência (PCD). Durante o festival, os participantes irão demonstrar o que desenvolveram ao longo das aulas.

Em Adamantina, o projeto atendeu 40 pessoas com deficiência, que participaram de aulas semanais de karatê adaptado, com acompanhamento profissional e infraestrutura totalmente acessível. O “OSS Inclusão Verde” é uma iniciativa que tem como foco promover o bem-estar físico e emocional de seus participantes, com ações esportivas voltadas à inclusão, à reabilitação e à melhoria da qualidade de vida.

A atuação do projeto contempla ainda os municípios de Taubaté e Cubatão, mas é em Adamantina que se concentra este momento especial de encerramento, com protagonismo dos alunos e envolvimento da comunidade local.

Além das atividades físicas, os participantes contaram com suporte psicológico, equipe técnica especializada, uniformes completos e alimentação nos dias de aula. Todos os recursos foram fornecidos gratuitamente, graças ao apoio de patrocinadores e da Lei de Incentivo ao Esporte.

O encerramento celebra não apenas o fim de um ciclo, mas também a importância do acesso ao esporte para pessoas com deficiência. A presença da comunidade é essencial para reconhecer o esforço dos alunos e apoiar projetos que promovem acessibilidade, saúde e inclusão social.

Serviço:

Festival de Encerramento – OSS Inclusão Verde

1º de agosto (quinta-feira)

13h

APAE Adamantina – Rua Tsunekishi Sakai, 136 – Vila Joaquim – Adamantina/SP

Evento gratuito

Realização: APEC – Associação Pró-Esporte e Cultura

Patrocínio: Passalacqua e Usina Branco Peres

Incentivo: Lei de Incentivo ao Esporte – Ministério do Esporte – Governo Federal