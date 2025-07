Avião da Esquadrilha da Fumaça bate em outro e cai após em zona rural do interior de São Paulo

Um avião caiu na manhã desta quarta-feira (30) em uma área entre Descalvado e Porto Ferreira, cidades no interior de São Paulo. O piloto conseguiu escapar de paraquedas e sobreviveu ao acidente.

O avião é do modelo A-29 Super Tucano, utilizado pela Esquadrilha da Fumaça da Academia da Força Aérea (AFA). Segundo informações da FAB, por volta das 10h30, duas aeronaves teriam colido no ar durante um treinamento de rotina.

O piloto de um dos aviões precisou acionar o sistema de ejeção, procedimento de emergência onde o aviador é lançado para fora através de um assento ejetor.

A aeronave colidiu com o solo em uma área de zona rural e ficou totalmente destruída. Já a outra pousou em segurança.

O local onde a aeronave caiu é desabitado, justamente destinado para essas atividades, conforme o Comando da Aeronáutica.

Ainda segundo a nota, o piloto passa bem e está sendo submetido a avaliações médicas.

Equipes da Força Aérea e do Corpo de Bombeiros estão no local. Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão indo até o local para iniciar os procedimentos da ocorrência.

Um vídeo, compartilhado no X (antigo Twitter) pela AEROIN, mostra os destroços do avião.