Distrito Industrial ‘Cidade Joia’ recebe pavimentação

A reportagem do Jornal Folha Regional esteve na última quarta-feira (23) no Distrito Industrial ‘Cidade Joia’, localizado atrás do Recinto Poliesportivo – no espaço onde antes era utilizado como pista de Motocross – e constatou que as obras de infraestrutura urbana estão concluídas.

As ruas foram pavimentadas. Mas, antes, receberam a implantação da rede de galerias pluviais e construção de guias e sarjetas.

No início das melhorias, a Prefeitura de Adamantina divulgou que a execução dos serviços seriam 100% subsidiadas pela iniciativa privada. Ou seja, as empresas Adagro e Agrofertil, que obtiveram terrenos na área por meio de um processo licitatório estão investindo para a expansão de seus negócios, além de contribuir com o crescimento local.

A implantação do empreendimento tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico do município. E para as empresas a pavimentação do ‘Cidade Joia’ facilitará o transporte, bem como melhorará a logística e atrairá novas oportunidades de investimento.

Por Folha Regional Adamantina

